Erst gab es wieder eine Ansage an Tom Schwarz. "Ich werde dich kriegen, Tommi!", rief Tyson Fury seinem deutschen Kontrahenten entgegen. Kurze Zeit später sang er dann fröhlich "American Pie" von Don McLean. Die Stimmung vor dem Schwergewichtskracher am Samstag im berühmten MGM Grand von Las Vegas ist also prächtig.