Was sind die Hauptkämpfe des Abend?

Nach den sechs Vorkämpfen stehen ab etwa 22:30 Uhr zwei WM-Duelle an und dabei werden zwei waschechte "Hamburger Jungs" im Scheinwerferlicht stehen. Zunächst geht es für Peter Kadiru gegen den Tschechen Tomas Salek um die vakante Junioren-WM im Schwergewicht nach Version der WBC.



Danach ist Showtime für Sebastian Formella. "Hafen-Basti" tritt zur ersten Titelverteidigung seines IBO-WM-Gürtels im Weltergewicht an. Sein Herausforderer ist der in Europa eher unbekannte Roberto Arriaza aus Nicaragua.

Wer sind die Favoriten?

Beim WM-Kampf im Weltergewicht liegt die Favoritenrolle klar bei Formella. Der quirlige 32-jährige Hamburger hat die etwas größere Erfahrung und ist sowohl im unabhängigen Ranking als auch bei den großen Boxverbänden deutlich besser platziert als sein Herausforderer. Dennoch ist dem drei Jahre jüngeren Arriaza nicht zu unterschätzen. Mit einer K.o.-Quote von fast 74 Prozent ist immer mit ihm zu rechnen. IBO-WM-Herausforderer Roberto Arriaza (NIC) beim Wiegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schwerer ist die Situation beim Duell um die Junioren-WM einzuschätzen. Beide Boxer gelten als große Talente. Kadiru verfügt über die größere Amateur-Erfahrung und hat bereits im Jugendbereich sehr erfolgreich geboxt - er ist Jugend-Olympiasieger 2014 im Schwergewicht. Bei den Profis hat nun aber Salek mehr Kämpfe bestritten und drei Viertel seiner Kämpfe vorzeitig beendet. Kadiru steht bei sechs Kämpfen bei zwei Knockouts.



Allerdings hatte Kadiru auf dem Papier die deutlich schwierigeren Gegner. Alles seine bisherigen Kontrahenten hatte eine positive Kampfbilanz und waren eine Herausforderung. So hat der 22-Jährige bereits ordentlich Runden gesammelt. Salek hingegen hatte die typischen Aufbaugegner mit teils richtigen miesen Bilanzen (Pavel Siska etwa hatte bei seinem Duell mit Salek von 51 Kämpfen nur sechs gewonnen). Entsprechend überlegen war der 22 Jahre alte Boxer, gewann seine ersten sechs Duelle vorzeitig. In seinem zehnten Kampf war es dann auch vorbei mit der weißen Weste. Im Aufeinandertreffen um die tschechische Meisterschaft im Schwergewicht im April 2019 gegen Pavel Sour (10-1-0) unterlag Salek klar und einstimmig nach Punkten.

Was ist das Besondere am Duell Kadiru gegen Salek?

Eine zusätzliche Spannung erhält das Duell Kadiru gegen Salek durch die Tatsache, dass beide Boxer dem gleichen Boxstall angehören. Beide stehen bei SES Boxing unter Vertrag. Das SES-Promoter Ulf Steinforth die Stallduelle nicht scheut, hat er zuletzt häufig bewiesen und damit auch nicht falsch gelegen. Die EM-Duelle Bösel gegen Kölling oder auch Härtel gegen Krasniqi waren spektakuläre Kämpfe. Der Fight Härtel vs. Krasniqi wurde im Nachgang von der Europäischen Boxunion (EBU) zum "Kampf des Jahres" erklärt.



Natürlich ist bei diesem Duell klar, dass einer der beiden Boxer einen (weiteren) Kratzer in seiner Kampfstatistik bekommt. Kein Problem für Steinforth: "Es ist ein Leistungstest für ihre zukünftigen Karrieren. Aber es heißt nicht, dass es für den Verlierer vorbei ist."



Lob für diese Ansetzungen bekommt Steinforth von EC Boxing-Kollege Erol Ceylan: "Wenn ich jemanden unter Vertrag nehme, dann bin ich von demjenigen überzeugt. Und wenn ich dann zwei davon auch noch gegeneinander antreten lasse - so früh in ihrer Karriere -, das verdient schon Respekt. Das ist auch nicht immer einfach für einen Promoter." WBC-Junioren-WM - Peter Kadiru (li.) und Tomas Salek beim Wiegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gibt es weitere Titelkämpfe?

Zusätzlich gibt es für die etwas mehr als 3.000 Zuschauer in der Halle und im Anschluss an die Livekämpfe auch für das TV-Publikum noch den Kampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht zwsichen SES-Kämpfer Roman Fress und Matteo Rondena aus Italien. Der Magdeburger hatte bereits den nationalen Titel des Bundes Deutscher Berufsboxer inne, die internationale DM ist als der nächste, kleine Schritt zu den bedeutenden Titeln. Fress ist in diesem Duell klar favorisiert.

