Ring-Rückkehr von Hernandez endet mit krachender Niederlage

Der Traum von einer großen Karriere im Schwergewicht hat für Yoan Pablo Hernandez enen herben Dämpfer bekommen. Nach sechs Jahren Ringpause unterlag der frühere Cruisergeiwchts-Weltmeister am Samstagabend (22.08.2020) in Magdeburg gegen Kevin Johnson (USA) durch TKO. In dem auf acht Runden angesetzten Kampf ging Hernandez kurz vor dem Ende der siebten Runde nach einer harten Linken von Johnson zu Boden. Ringrichter Rene Fiebig zählte den Stendaler aus. Die zweite Niederlage in der Profi-Karriere des 35-jährigen Hernandez war perfekt. Der 40-Jährige Johnson feierte dagegen den 35. Sieg im 54. Kampf.