Boxen Agit Kabayel im Porträt

Kurzinfos Agit Kabayel Alter: 27 (geb. 23. September 1992 in Leverkusen) Größe: 191 cm Gewichtsklasse: Schwergewicht Auslage: Links Profidebüt: 28. Juli 2011 Trainer: Sükrü Aksu Aktuelle Titel: Europameister

Von einer Boxkarriere war Agit Kabayel in seiner Jugendzeit weit weg. Wie viele Kinder spielte der Sohn kurdischer Eltern in jungen Jahren Fußball, unter anderem kickte er mit dem heutigen Nationalspieler Leroy Sane auf dem Bolzplatz. Als es klar war, dass es mit der Profi-Karriere nicht klappen sollte, kam der Frust. Und mit dem die Kilos. So landete er mit 16 Jahren beim Kickboxen, weil er abnehmen wollte. Und das Ganze gegen den Rat seines Vaters. Von dort ging es zum klassischen Boxen, 2011 dann der erste Kampf als Profi.