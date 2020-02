Boxen Dominic Bösel im Porträt

Dominic Bösel hat für seine Box-Karriere den ganz klassischen Weg gewählt. Bereits mit sechs Jahren nahm ihn sein Vater Bernd mit zum Amateur-Boxclub Freyburg und legte so die Grundlagen für den späteren Erfolg. Bernd Bösel war zugleich der erste Trainer seines Sohnes, der in seiner Amateurzeit zwei Mal Deutscher Meister wurde. im Herbst 2010 wurde der Linksausleger Teil des SES-Boxstalls und absolvierte seine ersten Profikämpfe. Nach einigen Aufbaukämpfen sicherte er sich die Junioren-WM, ein knappes Jahr später war Interconti-Champion.

Diesen Titel verteidigte Bösel rund drei Jahre und stieg zum WBO-Herausforderer Nummer eins auf. Der WM-Kampf lies aber auf sich Warten und Bösel leistete sich einen zwischenzeitlichen Rückschlag: Im EM-Kampf gegen Karo Murat wurde Bösel in der 11. Runde aus dem Kampf genommen, weil er sich nicht mehr richtig verteidigte. Ein geplanter Rückkampf kam trotz mehrfacher Versuche nicht zu Stande, so dass der Freyburger schließlich gegen Serhiy Demchenko (ITA) den Europameister-Gürtel errang. Am 16. November 2019 war es für Bösel dann endlich so weit: Gegen den Schweden Sven Fornling (der zuvor Karo Murat nach Punkten bezwungen hatte) ging es um den WBA-Interims- und den IBO-Weltmeister-Titel. Und Bösel machte seinen großen Traum wahr, schickte seinen Kontrahenten in Runde elf auf den Boden und gewann durch T.K.o.