Boxen Tom Schwarz im Porträt

Kurzinfos Tom Schwarz Alter: 25 (geb. 29. Mai 1994 in Halle/S.) Größe: 197 cm Gewichtsklasse: Schwergewicht Auslage: Links Profidebüt: 28. Juni 2013 Trainer: René Friese Aktuelle Titel: IBF International Champion

Den großen Traum eines jeden Boxers - Tom Schwarz hat ihn schon gelebt. Im Juni 2019 durfte er im legendären Box-Mekka Las Vegas antreten. Nicht irgendwo und gegen irgendwen. Nein. Im weltberühmten MGM Grand stieg er gegen den lineraren Weltmeister Tyson Fury in den Ring. Der Brite, Klitschko-Bezwinger und nach einem Drogen-Absturz zurückgekommen, und sein deutscher Herausforderer verstanden sich im Vorfeld prächtig, lieferten auf den Pressekonferenzen und beim Wiegen eine grandiose Show und hatten gut Lachen. Im Ring war dies dann nur Fury vorbehalten, der kurzen Prozess machte und Schwarz so sehr bearbeitete, dass ihn der Ringrichter in der zweiten Runde aus dem Kampf nehmen musste.