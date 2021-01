Die Anklagedetails wiegen schwer. Dem früheren Profiboxer Tom Schwarz, der in Halle geboren wurde, wird zur Last gelegt, seine ehemalige Lebensgefährtin am 31. Mai 2020 zunächst zu Boden gestoßen haben. Dabei habe sie Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. Später habe er ihr einen Faustschlag gegen das Kinn versetzt. Die Frau zog sich dabei laut Anklage multiple Frakturen am Unterkiefer und Blutungen im Mundraum.



Wegen diesen Vorwürfen muss sich Schwarz am 13. April vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Der 26-Jährige wird von Rechtsanwalt Thorsten Bornholdt vertreten. Die Geschädigte nimmt ihre Interessen durch einen Nebenklägervertreter wahr.