Über die deutsche Meisterschaft zu den internationalen Titeln: Der Magdeburger Profiboxer Roman Fress steht am Samstag (12.12.2020) erstmals als Hauptkämpfer eines Boxabends im Rampenlicht. In der von Sport im Osten übertragenen SES-Boxgala in Magdeburg kämpft der Cruisergewichtler um die Deutsche Meisterschaft. Für den 26-Jährigen soll das aber nur eine Zwischenstation sein.

"Nächstes Jahr international angreifen"

"Ich werde am Samstag ein Statement im Cruisergerwicht setzen. Nächstes Jahr will ich dann auch international angreifen", verriet der gebürtige Kasache am Mittwoch (9.12.2020) in einem Pressegespräch selbstbewusst. Gegner in dem Duell am Samstag wird der Hamburger Erdogan Kadrija sein. Der 34-Jährige stand bereits ist in 18 Profikämpfen im Ring (16 Siege, zwei Niederlagen) steigt aus dem Halbschwergewicht ins Cruisergewicht auf. Seinen größten Kampf hatte Kadrija sogar im Supermittelgeiwcht: Im Juni 2019 stand er hier mit Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer im Ring – verlor aber durch K.o. Roman Fress (li.) Bildrechte: WENDE PHOTO

Deutsche Meisterschaft statt Interconti-Kampf

Der in elf Kämpfen ungeschlagene Fress dürfte seinem Kontrahenten aus Hamburg technisch und körperlich überlegen sein. Aber geht er auch als Favorit in den Kampf? "Ich sehe mich nicht als Favorit. Ich sehe meinen Gegner immer stärker, damit ich im Training mehr gebe. Das ist so ein Kopf-Ding." Zweifel an einem Sieg gegen den konterstarken Kadrija lässt Fress aber nicht aufkommen: "Wir kennen die Stärken und Schwächen. Das werden wir ausnutzen."



Eigentlich war für den Samstag sogar ein internationales Duell um die WBO-Intercontinental-Meisterschaft geplant. Fress-Kontrahent Francesco Versaci musste den Kampf aber absagen. Der italienische Meister ist an Corona erkrankt. Das Duell soll nun 2021 starten. Fress: "Das ist so ein Kopf-Ding" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Promoter Steinforth: Talente-Offensive 2021

Auf ein gutes Jahr 2021, darauf hofft auch SES-Promoter Ulf Steinforth. Zum Jahr der Corona-Krise 2020 sagt Steinforth mit etwas Erleichterung in der Stimme: "Ende gut alles gut. Wir sind froh, dass wir fünfmal boxen durften. Wir sind besser als andere durch die Krise gekommen." Für das kommende Jahr kündigt der Promoter eine Nachwuchs-Offensive mit dem Aufstieg einiger Amateure ins Profilager an: "Wir werden vielen Talenten eine Chance geben".

Tom Dzemski verteidigt Junioren-WM

Zu den Talenten, die Steinforth bereits erfolgreich ins Profiboxen geführt hat, zählt schon jetzt Tom Dzemski: Der 23-jährige Halbschwergewichtler steigt am Samstag bereits zu seinem 16. Profikampf in den Ring. Der ungeschlagene Magdeburger verteidigt seinen Junioren-WM-Titel gegen den Hamburger Jihad Nasif (4 Kämpfe, 12 Siege, 1 Unentschieden). Dzemski, der seit einigen Monaten auch noch Sport-Student ist, verspricht für das Duell: "Es wird ein harter Kampf. Ich erwarte aber einen klaren Sieg." Dzemski tritt gegen den Hamburger Jihad Nasif in den Ring. Bildrechte: WENDE PHOTO

Auch Uldedaj, Meinke, ... im Ring

Für die Magdeburger Boxgala, die aus coronabedingten Hygieneschutzgründen komplett ohne Zuschauer ausgetragen wird, sind sechs Kämpfe geplant. Neben Roman Fress und Tom Dzemski stehen auch Federgewichtlerin Nina Meinke, Mittelgewichtler Artur Henrik, Cruisergewichtler Jurgen Uldedaj und Schwergewichtler Tomas Salak im Ring. Den Kampfabend können Sie ab 20 Uhr in der neuen SpiO-App komplett im Live-Ticker verfolgen. Ab 23.20 Uhr senden wir dann auch live aus Magdeburg, zu sehen sind dann u.a. die Kämpfe von Fress und Dzemski. Nina Meinke (re.) darf Samstag ran. Bildrechte: Eroll Popova