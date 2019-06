40 Jahre, 8 Monate und zehn Tage ist Jürgen Brähmer alt, wenn er am Sonnabend (15. Juni) in Schwerin in den Ring steigt. Während andere in diesem Alter längst in Boxerrente sind, sprüht Brähmer noch immer vor Tatendrang. "Ich bin 40 Jahre jung, fühle mich sehr gut und habe beste Werte. Ich hoffe, dass noch ein paar spannende Kämpfe vor mir liegen", lacht der Schweriner am Mittwoch (12. Juni) auf der Pressekonferenz vor seinem nächsten Kampf. Am Sonnabend beim Box-Heimspiel in Schwerin soll der nächste Schritt gegangen werden. Brähmers Ziel: Weltmeister will er wieder werden, so wie er es im Halbschwergewicht bereits 2009/2010 und 2013 bis 2016 war. Brähmer will bald wieder Weltmeister sein. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Neuer Gegner für Brähmer

Brähmer: EM oder WM? Purse Bid steht an

Seinen letzten Titelkampf verlor Brähmer 2016 gegen Nathan Clevery, da ging es um die WM. Der nächste Titelkampf könnte bereits in diesem Jahr folgen. Brähmer ist Pflichtherausforderer von Europameister Stefan Härtel, der Kampf soll in den kommenden beiden Wochen versteigert werden. "Ich boxe gern gegen Stefan und hoffe, dass der Kampf zustande kommt. Außerdem gibt es bereits Gespräche um einen WM-Kampf. Ob es eine EM oder WM wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen", weiß Brähmer.

Culcay: Neue Gewichtsklasse soll WM-Chance bringen

Wohin führt der Weg von Jack Culcay? Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Zeuge: Zu viele Burger - Trennung von Trainer Brähmer

Der Deutsche Tyron Zeuge beim Kampf. Bildrechte: dpa Sogar um einen Titel darf Tyron Zeuge (25 Kämpfe, 23 Siege, 1 Unentschieden) boxen. Der Berliner Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht darf nach neun Monaten Kampfpause um eine EU-Meisterschaft, der kleinen Schwester eines EM-Titels, boxen. Vor dem Kampf in Schwerin kam es sogar zur Trennung von Trainer Jürgen Brähmer, der Zeuge seit 2016 betreut hatte. Der Grund: Zeuge hatte sich in seiner Pause zu viele Kilos angefuttert.



"Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir in unserer Form an unterschiedlichen Stellen sind und eine Zusammenarbeit keinen Sinn ergibt", sagt Brähmer. "Bei mir ging es von Anfang an ums Gewicht, weil ich ein paar Burger zu viel gegessen hab", erklärt Zeuge, dass er mit dem neuen Coach Stachewitz hauptsächlich Konditionstraining absolviert habe. "Wir sind auch erst spät ins spezifische Boxtraining eingestiegen." Für das Wiegen am Freitag gibt Zeuge aber schon einmal Entwarnung: „Das wird kein Problem. Bis Freitag bin ich im Limit von 76,2 Kilo.“ Zeuges Gegner im EU-Kampf ist der Spanier Adan Silvera (12 Kämpfe, 11 Siege).

Kampfabend aus Schwerin im MDR FERNSEHEN