Kabayel-Kontrahent Evgenios Lazaridis. Bildrechte: imago/opokupix

Der 32-jährige Lazaridis hat von seinen bisher 18 Profikämpfen 16 gewonnen. Bei dem Open-Air-Duell am 18. Juli (ab 22.35 Uhr live im MDR FERNSEHEN) auf der Magdeburger Seebühne geht es um den Continental-Titel des Verbandes WBA. Die Veranstaltung wird nach aktuellem Stand ohne Zuschauer stattfinden. Kabayel habe "ein hartes Jahr ohne Wettkämpfe hinter sich" und könne nun endlich wieder im Ring "seine großen Ambitionen beweisen", wurde SES-Promoter Ulf Steinforth zitiert.



Der 27-jährige Kabayel hatte Ende letzten Jahres seinen Europameistertitel freiwillig niedergelegt und will sich im nächsten Schritt als potenzieller WM-Kampf-Anwärter in den USA beweisen. Der gebürtige Leverkusener hat alle seine 19 Profikämpfe gewonnen, davon 13 durch Knockout. Zuletzt stand der frühere Sparringspartner von Tyson Fury und Anthony Joshua im März 2019 im Ring. Damals besiegte Kabayel den Ukrainer Andriy Rudenko nach Punkten.