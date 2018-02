Ja, einen Titelkampf bekommen die Zuschauer in der ausverkauften Halle und im MDR-TV noch zu sehen: Cruisergewichts-Hoffnung Jurgen Uldedaj darf in seniem achten Kampf erstmals um einen Gürtel boxen. Gegen den in neun Kämpfen ungeschlagenen Tschechen Jakub Synek geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft. Das ist kein großer Titel, aber ein erster Schritt in die Nähe der Weltspitze.

Kann sich Robert Krasniqi wieder in die Weltspitze zurückboxen? Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Supermittelgewichtler Robin Krasniqi kehrt in den Ring zurück. Zehn Monate nach der vernichtenden Niederlage gegen Arthur Abraham will der Münchner "wieder bei Null anfangen", wie er sagt. In seinem 52. Profikampf boxt der 30-jährige in einem Aufbaukampf gegen - klar - einen Aufbaugegner. Krasniqi muss sich mit dem Polen Bartlomiej Grafka auseinandersetzen. Grafka dürfte mit 27 Niederlagen aus 50 Kämpfen von der Papierform her keine große Herausforderung sein - allerdings beendete der 29-Jährige schon die Karriere von SES-Hoffnung Tom Pahlmann und dem früheren Sauerland-Boxer Dustin Dirks.



Mit Roman Fress steht zudem ein Neuling im Ring. Nach 120 Amateurkämpfen und mehreren deutschen Meistertiteln wagt der 23-Jährige den Schritt zu den Profis. In seiner Ringecke sitzt Ex-Boxer Robert Stiegliz als Trainer - ein zweites Debüt in Halle.