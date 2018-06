Wer boxt?

Insgesamt stehen neun Kämpfe auf dem Programm. Den Hauptkampf bestreitet der frühere Weltmeister im Super-Weltergewicht, Jack Culcay.

Ist der Kampf ein Titelkampf?

Ja, es geht um die vakante EU-Europameisterschaft im Mittelgewicht. Dieser Titel es so etwas wie die "kleine Schwester" der "richtigen" Europameisterschaft. Jack Culcay ist vor drei Monaten aus dem Super-Weltergewicht ins Mittelgewicht aufgestiegen und darf in der neuen Gesichtsklasse nun erstmals um einen Gürtel boxen. Culcay hat natürlich die Weltmeisterschaft im Blick – das Duell in Leipzig soll ihn dahin auf den Weg bringen. Gegner von Culcay ist der Spanier Adasat Rodriugez. Der boxte sogar schon mal im Halbschwergewicht, bringt also eine Menge Schwungmasse mit, zudem ist Rodriugez größer als Culcay. Jack Culcay Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wer ist der Favorit?

Klare Sache, Culcay ist favorisiert. Der jetzt in Berlin lebende geborene Ecuadorianer feierte in 26 Kämpfen 23 Siege. Rodriguez konnte in 26 Kämpfen 17 Siege und zwei Remis einfahren.

Was ist mit dem EM-Kampf Enrico Kölling gegen Dominic Bösel?

Dieses Halbschwergewichts-Duell um die Europameisterschaft sollte ebenfalls in Leipzig stattfinden, als Hauptkampf. Das Duell musste aber abgesagt werden, weil sich Dominic Bösel an der Achillessehne verletzte. Bösel wurde mittlerweile operiert. Der Kampf soll im Herbst nachgeholt werden.

Boxt Kölling trotzdem?

Ja, der Berliner aus dem SES-Boxstall steigt in den Ring. Es wird aber keinen Titelkampf geben. Als Gegner von Kölling, der in 27 Kämpfen 25 Siege feierte, wurde der Lette Andrejs Pokumeiko gefunden, er kam in 31 Kämpfen zu 17 Siegen und einem Remis. Enrico Kölling Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Auf welche Kämpfe ist noch zu achten?

Halbschwergewichtler Adam Deines steigt nach seinem knappen Sieg in einem deutsch-deutschen Duell gegen Stefan Härtel wieder in den Ring. Mit einem Erfolg gegen den Russen Gasan Gasanov könnte sich der Magdeburger in den Weltranglisten nach vorn bringen.



Zudem kehrt Ex-Weltmeisterin Ramona Kühne in den Ring zurück. Die Berlinerin, die im Leichtgewicht, im Super-Federgewicht und im Federgewicht Champion war, bestreitet ihr erstes Duell nach elf Monaten Pause.



Zu beachten ist auch der Kampf von Talent Elvis Hetemi. Der Mann aus Lünen kassierte im Super-Mittelgewicht zuletzt eine überraschende Niederlage. Kommt er zurück? Adam Deines Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wie sieht die Undercard aus?