Alte Boxerregel: "Im Schwergewicht bauchst Du nur einen richtigen Schlag zum Sieg". Spätestens der Sensations-K.o. von Andy Ruiz gegen Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua vom 1. Juni dürfte Schwarz Mut machen. Wie Fury ist auch Schwarz ungeschlagen, der Junioren-Weltmeister hat alle seine 24 Kämpfe gewonnen, 16 davon durch K.o. Auch Schwarz hat eine harte Rechte. Seine Taktik liegt im Konterboxen: "Wir haben vor allem trainiert, um seinen Schlägen auszuweichen. Dann will ich reingehen und selbst treffen", verriet der 25-jährige in dieser Woche. Für den Kampf gegen Fury hat Schwarz so hart trainiert wie noch nie, neben Coach Rene Friese wurde der in den USA lebende Exil-Kubaner Roberto Nores ins Team geholt. "Ich habe Boxen neu gelernt, habe jetzt auch den amerikanischen Stil drauf", verriet Schwarz. Wenn Schwarz sicher steht, die Schlagsalven von Fury abfangen kann und selbst durch die Lücken kommt, ist für den Deutschen die Riesen-Überraschung drin.

Schwarz: "Habe Boxen neu gelernt" Bildrechte: imago images / Ed Gar