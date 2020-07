2. Kampf: Meinke vs. Kiss Beide Boxerinnen sind im Federgewicht (Limit 57,153 Kilogramm) unterwegs. Am Tag vor dem Kampf waren Meinke (li.) mit 58 Kilogramm und Kiss mit 58,5 Kilogramm also leicht übergewichtig. Da das Duell aber kein Titelkampf ist und beide Teams mit dem Gewicht der Gegnerin einverstanden waren, musste nicht abgekocht und nachgewogen werden. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister