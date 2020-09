Der Termin für den zweiten Anlauf steht nun fest: WBA-Weltmeister Dominic Bösel kann seinen Titel nach der Corona-bedingten Verschiebung am 10. Oktober in der Magdeburger Getec-Arena verteidigen. Am 22. September gibt's dazu ab 11:30 Uhr (im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) eine Pressekonferenz in der Johanniskirche in Magdeburg.