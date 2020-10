Drei Tage nach der harten K.o.-Niederlage im WM-Kampf gegen Robin Krasniqi hat sich Ex-Box-Weltmeister Dominic Bösel kämpferisch präsentiert – kämpferisch und nachdenklich. "Mir ist so etwas in 25 Jahren Boxen noch nie passiert", sagte der 30-Jährige am Dienstag im SpiO-Talk. "Ich habe meinen Trainer enttäuscht, mein Boxteam, meine Fans. Ich hätte mich verkriechen können".

"Möchte schnell zurückkommen"

"Robin ist ein würdiger Titelträger"

Krasniqi hatte in dem Duell gegen Bösel eine Schwachstelle mi Stil des Ex-Weltmeisters, eine mitunter tief hängende Linke, brutal ausgenutzt. In der dritten Runde schickte der neue Champion den Freyburger zunächst mit einem Haken auf das linke Ohr zu Boden, und traf schließlich mit einer rechten Geraden zum Kinn zum Knockout. "Robin hat das an dem Abend gut gemacht, er hat meine Schwächen ausgenutzt. Er ist ein würdiger Titelträger", so Bösel.

Suche nach Gründen für die Niederlage

Bei den Gründen für die Niederlage könne er allerdings noch nicht viel sagen. Ob es der enorme Gewichtsverlust sei, Bösel musste in den letzten Tagen vor dem Kampf noch fünf Kilogramm „abkochen“, ob es die Vorbereitung gewesen sei, die coronabedinge Verschiebung des eigentlich für März geplanten Kampfes gegen Zack Dunn ("Da habe ich vielleicht etwas den Fokus verloren"), ob es täglich lange Anfahrtswege von freyburg nach Magdeburg gewesen sind, "oder ob es der eine Moment war, den Robin genutzt hat, das muss ich jetzt mit meinem Trainer analysieren." Der Moment der Niederlage gegen Robin Krasniqi: Dominic Bösel geht K.o. Bildrechte: Bernd Wende/Fotowende

"Schon als Elfjähriger Rotz und Wasser geheult"

Eines stehe für Bösel allerdings fest: "Wenn ich wieder in den Ring steige, bin ich überzeugt, dass ich gewinnen kann". Niederlagen gehören schließlich zum Boxen dazu: "Ich habe schon als Elfjähriger bei den Landesmeisterschaften verloren. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Doch am nächsten Tag habe ich wieder trainiert und bin stärker zurückgerkommen."