Boxen Dominic Bösel - Achillessehnen-Operation gut überstanden

Dominic Bösel nach seiner Achillessehnen-Operation in einem Krankhaus in Halle/Saale. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Box-Europameister Dominic Bösel hat eine Operation an der Achillessehne gut überstanden. Der 28-Jährige, der sich am Mittwoch (06.06.2018) einem Eingriff am rechten Fuß unterziehen musste, sagte dem MDR: "Ich bin heute Morgen operiert worden. Den Umständen entsprechend geht es mir schon wieder ganz gut."

Bösel will in Vierteljahr wieder topfit sein

Bösel, der eine für das kommende Wochenende geplante Titelverteidigung seines EM-Gürtels im Halbschwergewicht wenige Tage vor dem Kampf absagen musste, blickte schon nach vorn: "Die Ärzte sagen, dass ich in einem Vierteljahr wieder bei 100 Prozent bin, wenn der Heilungsverlauf optimal verläuft." Dann soll es gleich zum EM-Kampf gegen Enrico Kölling kommen: "Ich brenne darauf, in den Ring zurückzukehren. Wenn ich wieder gesund bin, möchte ich gleich gegen Enrico boxen."

Kampfabsage fünf Tage vor EM-Duell

Die Operation in einer privaten chirurgischen Praxis in Halle/Saale war notwendig geworden, weil sich bei Halbschwergewichtler Bösel durch starke Belastung im Training die Achillessehne entzündet und für große Schmerzen gesorgt hatte. "Durch das Boxen hat sich bei mir die rechte Hacke verändert und ein Überbein gebildet. Die Achillessehne hat darauf gedrückt und sich entzündet. Ich habe immer stärkere Schmerzen bekommen. Am Ende konnte ich am Tag nach dem Sparring nicht mehr laufen und musste ständig gespritzt werden. Das ging letztlich nicht mehr", erklärte Bösel. Dominic Bösel hofft in einem Vierteljahr wieder bei 100 Prozent zu sein. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Bösel verfolgt Kampfabend am TV

Zweifeln an seiner Fitness, wie sie das Team um Gegner Kölling am Dienstag auf einer Pressekonferenz äußerte, wies Bösel zurück: "Ich habe gut trainiert. Für mich war die ganze Vorbereitung für die Katz. Das ist traurig und ärgerlich." Seinem Kontrahenten schickte er die Botschaft: "Ich habe die Pressekonferenz gestern geschaut und gesehen, wie enttäuscht Enrico war. Das tut mir leid. Wir holen das nach. Ich hätte wirklich gern geboxt. Aber Enrico kann am Samstag wenigstens in den Ring steigen. Ich muss mir den Kampfabend im Fernsehen anschauen."

Ex-Weltmeister Culcay bestreitet nun Hauptkampf