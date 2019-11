Boxen im MDR "Gentleman" Henry Maske zurück am Ring

Hauptinhalt

Am 16. November kehrt Henry Maske im MDR als Experte für "Sport im Osten" zurück an den Ring. In Halle (Saale) wird "der Gentleman" den WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen Dominic Bösel und dem Schweden Sven Fornling analysieren – zu sehen ab 22.35 Uhr live im MDR-Fernsehen.