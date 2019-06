Im Schnitt sahen 130.000 Zuschauer die Fernsehsendung von 22:35 Uhr am Samstag bis 6:25 Uhr am Sonntag. Das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von 24,1 Prozent. In der Spitze betrug der Marktanteil im Vorfeld des Kampfes Tom Schwarz gegen Tyson Fury aus Las Vegas sogar 49,1 Prozent.