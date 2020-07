"Ich bin heiß, ich bin hungrig wie nie zuvor", blickt Kabayel bei der improvisierten Pressekonferenz am Dienstag (14.07.2020) in einem Magdeburger Hotel auf das Wochenende. Boxen in Corona-Zeiten heißt nicht, dass die Gala am Samstag nur mit einer Sondergenehmigung der Stadt und nur an der frischen Luft auf der Magdeburger Seebühne stattfinden darf. Boxen in Corona-Zeiten heißt auch, dass zur Pressekonferenz nur eine Handvoll Journalisten zugelassen sind, alle mit Mund-Nasen-Schutz sowie in deutlichem Abstand zu den Boxern und untereinander. Für weitere Presseanfragen klemmen sich die Boxer nach der PK ans Telefon.