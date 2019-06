Am Mittwoch (05.06.2019) war Axel Schulz zu Gast in der MDR-Zentrale in Leipzig. Der Grund ist die lange Box-Nacht am 15. Juni im MDR FERNSEHEN. Dort wird der ehemalige Schwergewichtler den Kampf von Tom Schwarz gegen Tyson Fury als Experte am MDR-Mikrofon begleiten. Außerdem gibt es den legendären Kampf von Schulz gegen George Foreman mit Kommentar von Schulz persönlich. Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf