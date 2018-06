Jack Culcay - Über Leipzig zurück zum Box-Weltmeister?

In den USA hat Jack Culcay bereits geboxt, in Finnlands Hauptstadt Helsinki, in Hamburg. Box-Weltmeister war er - bei den Profis und bei den Amateuren. In Leipzig war er noch nie. Trotzdem könnte er die Messestadt nachhaltig in Erinnerung behalten. Am Sonnabend (9.6.2018) geht es für Culcay in Leipzig darum, seiner zweiten Karriere als Profi-Boxer einen gehörigen Schub zu verleihen.

Hauptkampf auf MDR-Boxgala

Jack Culcay (li.) mit seinem neuem Trainer Torsten Schmitz (re.) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Culcay ist Hauptkampf der MDR-Boxgala bei einer Leipziger Premiere. Im "Kohlrabizirkus" fliegen erstmals in der 90-jährigen Geschichte des Gabäudes die Fäuste. Premiere in der früheren Großmarkthalle.



Auch Culcay betritt seit kurzem neues Terrain: Der 32-Jährige hat einen neuen Trainer und boxt seit ein paar Wochen in einem neuen Gewichtslimit. Torsten Schmitz ist der neue Mann an seiner Seite - ein akribischer Arbeiter, der unter anderem schon mit Weltmeistern wie Robert Stieglitz oder Regina Halmich zusammen gearbeitet hat. Das Mittelgewicht ist die neue Gewichtsklasse von Culcay. Nach einem Aufbaukampf im März geht es nun gleich um den ersten Gürtel. Gegen den Spanier Adasat Rodriguez (25 Kämpfe, 17 Siege, 2 Remis) kämpft Culcay um die EU-Meisterschaft - der kleinen Schwester eines EM-Titels. In Leipzig soll am Sonnabend mit diesem Gürtel der Grundstein für größere Erfolge gelegt werden. Noch in diesem Jahr ist eine Europameisterschaft geplant. "2019 möchte ich dann um die WM boxen", so Culcay selbstbewusst.

WM-Titel unter Ulli Wegner - Trennung von Sauerland

In seiner ersten Karriere als Boxer war er bereits Profi-Weltmeister - zwischen 2015 und 2017 trug er als Interims-Champion den WBA-Gürtel im Super-Weltergewicht. Damals war im Leben von Jack Culcay noch alles anders. Der in Ecuador geborene und in Darmstadt aufgewachsene Boxer stand beim finanzkräftigen Sauerland-Boxstall unter Vertrag, mit Trainerlegende Ulli Wegner gelang ihm der Sprung auf den WM-Thron. Dennoch: wirklich zufrieden war Culcay beim mächtigen Sauerland-Boxstall nicht. Nach sechs Trainern in sieben Jahren, nicht eingehaltenen Kampfzusagen und zwei Niederlagen 2017 trennte sich Culcay von den Sauerländern.

Culcay: 2019 um die WM boxen