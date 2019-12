Man muss seine Chancen nutzen, wenn sie kommen. Das gilt besonders für das Profi-Boxen. Dominic Bösel nutzte seine Chance am 16. November. Da holte er sich in Halle/Saale durch einen vorzeitigen Sieg gegen den Schweden Sven Fornling gleich zwei WM-Titel.

Und so bekam der in Freyburg/Saale geborene Bösel einen Mann vor die Fäuste, den er schlagen konnte. Zumal sein Boxstall, SES-Promotion aus Magdeburg, für einen Heimvorteil gesorgt hatte: Es ging in Halle um die beiden WM-Gürtel.

Zu den Gästen in der Messe-Arena gehörte auch ein deutscher Box-Star: Henry Maske. Der langjährige ARD-Box-Experte lässt sich nur noch selten bei deutschen Box-Events blicken. Diesmal aber machte sich der Wahl-Rheinländer auf an die Saale, wo er den Fight für den MDR analysierte. Den WBA-Titel hatte er selbst bei seinem letzten WM-Kampf 1996 gegen Virgil Hill (USA) verpasst.

Was Maske in Halle sah, sah zunächst nach einem Sieg des Lokalmatadors aus. Bösel bestimmte das Gefecht. Erst dann kam Fornling "in seinen Fluss", wie es Maske nannte. Bösels "passive Doppeldeckung" sei gefährlich. Immerhin landete Fornling nicht viele Treffer. So spekulierte Bösels Trainer Dirk Dzemski vor Runde neun darüber, dass "nur noch eine Runde" fehle. Aber es kam anders: In der 9. Runde machte der Sachsen-Anhalter Feierabend: Mit einer Schlagkombination schickte er Fornling auf die Bretter und triumphierte. Zum Jubel der meisten der 3.500 Zuschauer.