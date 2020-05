Joshuas Promoter Eddie Hearn überlegt, den Kampf, der am 20. Juni im Tottenham-Hotspur-Stadium in London stattfinden sollte, in den Nahen Osten zu verlegen. Wenn dort Zuschauer zugelassen werden sollten. Das würde auch den Geschmack von Ulli Wegner treffen, dem Coach der bulgarischen "Kobra" Pulew. Bereits im "Sport-im-Osten"-Talk am 27. April 2020 hatte Wegner gesagt, dass für ihn ein Fight ohne Zuschauer "keine Option" sei. "Ich habe noch Ideen und will mithelfen, Kubrat Pulev zur Weltmeisterschaft zu führen", lautete das Statement des 78-jährigen Trainerfuchses.