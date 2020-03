Am 28. März steigt Halbschwergewichts-Weltmeister Dominic Bösel zu seiner ersten Titelverteidigung in den Ring, in Magdeburg und live im "Ersten". Der WBA-Interims- und IBO-Champion trifft auf Zac Dunn aus Australien. Das ist auch ein großer Erfolg für den SES-Boxstall in Magdeburg. "Das ist eine Chance, die sie sich über Jahre hart erarbeitet haben. Dominic ist ein Typ, der bei den Zuschauern gut ankommt", sagte Maske auf einer Pressekonferenz in Köln, der als Boxexperte die Kämpfe des Abends ind er ARD analysieren wird.