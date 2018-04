Tom Schwarz, sie wirken vor dem Kampf etwas angespannter als sonst. Agit Kabayel hingegen wirkt gelöster. Woher kommt das?

Tom Schwarz: "Mir geht es so wie vor dem Kampf gegen Ilja Mezencev. Ich bin sehr gut drauf und in einer super Verfassung. Ich will einfach nur raus in den Ring. Ich bin heiß."

Agit Kabayel: "Ich glaube, Tom ist so angespannt, weil er und Senad Gashi sich vom Sparring kennen. Das spielt eine große Rolle. Es ist einfach etwas anderes. Das war bei mir und meinem Kampf gegen Christian Lewandowski ähnlich. Das macht einen Unterschied."

Sie haben sich jetzt beide für den gleichen Kampfabend vorbereitet. In wie weit geht das gemeinsam? Geben Sie sich gegenseitig Ratschläge?

Agit Kabayel: "Wir hatten schon ein bisschen Kontakt und wollten auch ein gemeinsames Sparring-Camp machen. Leider hat das nicht geklappt. Tom trainiert in Magdeburg, ich in Düsseldorf. Da will man auch nur ungern aus seiner gewohnten Umgebung raus. Wir haben uns dann trotzdem ab und zu gesehen, etwa zu den Pressekonferenzen. Wir sind ein Team, wir sind SES. Wir halten die gleiche Flagge hoch. Das zählt."

Tom Schwarz: "Das schöne ist, dass ich mir danach noch Agits Kampf anschauen kann. Vielleicht kann ich mir dabei auch etwas abgucken. Da freue ich mich schon sehr drauf."

Das Ziel eines Profiboxers ist ein WM-Gürtel, Sie haben das beide auch schon sehr offensiv angesprochen. Die großen Kämpfe mit Anthony Joshua (WBA-, IBF-, WBO- und IBO-Weltmeister) und Deontay Wilder (WBC-Weltmeister) waren in den letzten Wochen. Was haltet ihr von den beiden?

Tom Schwarz: "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich am liebsten gegen Joshua boxen. Wilder ist so unkontrolliert und auch härter in seinen Schlägen. Wenn es zu dem Kampf zwischen den beiden kommt, glaube ich, dass Wilder gewinnt."

Tom Schwarz muss sich bis zu seinem ganz großen Kampf noch etwas gedulden. Bildrechte: Bernd Wende

Agit Kabayel: "Ich würde eher gegen Wilder boxen wollen. Joshua ist sehr gefährlich. Man darf bei ihm nicht vergessen, dass er Olympiasieger ist. Er kann also richtig boxen und nicht nur wild schlagen. Außerdem hat er richtige Kaliber besiegt. Wilder hatte jetzt einen schon etwas in die Jahre gekommenen Luis Ortiz geschlagen. Aber natürlich kann man das so nicht direkt vergleichen. Wilder hat das gut gemacht, er hat seinen Matchplan verfolgt und ihn spät ausgeknockt, weil er wusste, dass Ortiz nachlassen wird."

Wie weit sehen Sie sich aktuell entfernt von dem ganz großen Kampf?

Tom Schwarz: "Agit ist aktuell deutlich näher dran."

Spielt da Ihre Verletzung aus dem letzten Jahr eine Rolle, Tom?

Tom Schwarz: "Die spielt keine große Rolle. Die macht mir keine Probleme und da denke ich auch nicht dran. Ich lasse mir noch Zeit. Aber aktuell ist Agit einfach stabiler. Bei mir braucht es da noch etwas Aufbau."

Agit Kabayel: "Danke, Tom! (lacht) Ich sehe mich schon in der nahen Zukunft um die WM boxen. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Jetzt steht die EM-Verteidigung an. Ich will da auch keine großen Pläne machen für die Zukunft. Am Sonnabend will ich einen Sieg einfahren und dann kann man weiterschauen."