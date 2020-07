Schwergewichtler Peter Kadiru muss sich nur einen Tag vor dem Boxabend in Magdeburg auf einen neuen Gegner einstellen. Der 23-Jährige boxt am Samstag (18.07.2020) bei der Open-Air-Veranstaltung auf der Seebühne nun gegen Eugen Buchmüller. Wie Kadirus Boxstall SES am Freitag (17.07.2020) mitteilte, hat sich der bisher als Gegner vorgesehene Ruben Wolf kurzfristig am Ellenbogen verletzt.

Neuer Kadiru-Gegner Buchmüller: 21 Kämpfe, 16 Siege

Mit Buchmüller bekommt Kadiru es nun mit einem deutlich erfahreneren Gegner zu tun. Der 39-jährige Bremerhavener stand bereits 21 Mal als Profi im Ring, gewann davon 16 Kämpfe. In einigen Titelkämpfen stand Buchmüller bereits im Ring, eroberte dabei 2016 den Internationalen deutschen Meistertitel des Boxverbandes GBA. Das Duell dürfte für Top-Talent Kadiru eine Standortbestimmung auf dem Weg zur Titelverteidigung seines im Januar eroberten Junioren-WM-Titels sein. Vor große Probleme dürfte Buchmüller den in sieben Boxkämpfen ungeschlagenen 23-jährigen Hamburger aber nicht stellen können. Peter Kadiru Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf

Kabayel: "Vom Sofa zum Kühlschrank und zurück"

Unsicher ist dagegen, ob Kadirus deutscher Schwergewichts-Kollege Agit Kabayel in seinem Kampf am Samstag Probleme bekommen wird. Denn anders als bei Kadirus, der erst im Januar im Ring stand, könnte sich bei Kabayel einiges an Ringrost angesetzt haben. Der 27-Jährige musste zuletzt im März 2019 sein Können unter Beweis stellen. Zwei Kampfabsagen und die Corona-Pause waren für Kabayel ordentliche Motivations-Dämpfer. "Da habe ich einiges an Kilo draufgelegt. Es gab Tage, da war mein weitester Weg der vom Sofa zum Kühlschrank und zurück", gestand Kabayel bei der Pressekonferenz in dieser Woche. Agit Kabayel (re.) muss gegen Evgenios Lazaridis (li.) ran. Bildrechte: Dirk Hofmeister

Kabayel: "Der Kampf wird ein Meilenstein"

Boxerisch dürfte der in 19 Kämpfen ungeschlagene Kabayel seinem Kontrahenten Evgenios Lazaridis überlegen sein. Die große Unbekannte bleiben Form und Fitness des früheren Europameisters. "Ich hatte deutlich mehr Gewicht als sonst. Die Vorbereitung war zehnmal anstrengender als sonst. Ich musste richtig an meine Grenzen ran", erklärt Kabayel und blickt daher mit Respekt auf seinen Kampf am Samstag: „Der Kampf wird für mich ein Meilenstein. Da muss ein Agit 2.0 in den Ring.“

Lazaridis: "Angriffs- und Konterboxer"

Gegner Lazaridis steigt mit 16 Siegen aus 18 Kämpfen in den Ring. Der in Frankfurt lebende Grieche ist ebenfalls hungrig. Unter seinem neuen Trainer Frank Kiy habe er härter trainiert als jemals zuvor, verrät der 32-Jährige. Der 1,98 Meter lange Lazaridis, bisher schlagstark aber wenig varibel, sei nun flexibler und konditionsstärker als zuvor. "Mein neuer Trainer hat meine Talente ausgefeilt, ich bin nun Angriffs- und Konterboxer, je nachdem, was verlangt wird", verspricht der Boxriese.

Comeback nach Leidenszeit für "Boxerin des Jahres" Meinke

Wenn Kabayel und Lazaridis im Hauptkampf um den WBA-Continental-Titel (live am Samstag 22.35 Uhr im MDR FERNSEHEN, in der Sport im Osten-App sowie im Livestream auf sport-im-osten.de) in den Ring steigen, haben Nina Meinke und Artur Henrik ihre Arbeit bereits getan. Für Meinke endet am Samstag eine lange Leidenszeit, Henrik feiert sein Debüt.



Die erst am Mittwoch (15.07.2020) als "Boxerin des Jahres 2019) ausgezeichnete Meinke (11 Kämpfe, 9 Siege, 3 K.o.) darf erstmals seit April 2019 wieder in den Ring. Die 27-jährige Berlinerin, seit 2018 Europameisterin im Federgewicht, warf zunächst eine langwierige Verletzung zurück. Ein für März geplantes Comeback platzte dann wegen der Corona-Pandemie. In ihrem ersten Duell nach der langen Pause trifft die Nummer fünf der unabhängigen Weltrangliste nun auf die die in 27 Kämpfen erfahrene Ungarin Edina Kiss (15 Siege, 9 K.o., 12 Niederlagen). Nina Meinke Bildrechte: Photowende/Bernd Wende Sportfoto

Neu-Profi Artur Henrik im Ring

Die rund 600 Fans auf der Magdeburger Seebühne bei der ersten Boxgala nach der Corona-Pause mit Zuschauern bekommen zudem ein neues Profigesicht zu sehen. Mittelgewichtler Artur Henrik feiert sein Debüt bei den Profis. Der 22-Jährige feierte als Amateur unter dem Namen Artur Ohanyan-Beck mehrere deutsche Meistertitel. Als Profi steigt er nun mit dem Namen Artur Henrik in den Ring - zu Ehren seines ebenfalls boxbegeisterten Vaters, der den Nationalmannschaftsboxer zum Boxen brachte. "Ich steige unter Henrik, dem Namen meines Vaters, in den Ring. Das ist das Mindeste - mein Papa war immer für mich da und hat mich zu dem Boxer gemacht, der ich heute bin", so Henrik. Gegner des Neu-Profis wird der in 67 Kämpfen erfahrene 33-jährige Nikaraguaner Miguela Aguilar sein (11 Siege, 65 Niederlagen, 1 Remis).

Kampfabend im Livestream, der App und auf sport-im-osten.de