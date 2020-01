Formellas Promoter Erol Ceylan hat ihm einen Slot am 22. Februar in der Undercard von Wilder vs. Fury besorgt. In Las Vegas soll er einen Zehn-Runden-Kampf bestreiten. Formella war überrascht, hatte in diesem Zeitraum einen Urlaub geplant. Dennoch sei ein Kampf in New York oder Las Vegas ein Traum und eine einmalige Chance, so Formella. Diese kann er im Februar nutzen, will sich aber noch in Ruhe beraten. Formellas Promoter hatte im Vorfeld des Kampfes nichts verraten, um seinen Schützling nicht unter Druck zu setzen.