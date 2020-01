"Es fühlt sich unglaublich gut an. Der Kampf lief so, wie wir uns das vorgestellt hatten", sagte Kadiru im MDR-Interview.

Formellas Promoter Erol Ceylan hat ihm einen Slot am 22. Februar in der Undercard von Wilder vs. Fury besorgt. In Las Vegas soll er einen Zehn-Runden-Kampf bestreiten. Formella war überrascht, hatte in diesem Zeitraum einen Urlaub geplant.