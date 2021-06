Am 17. Juli fliegen auf der Seebühne in Magdeburg wieder die Fäuste. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Schwergewichtshoffnung Peter Kadiru.

Der Schwergewichtler aus dem SES-Boxstall stand im vergangenen Jahr vier Mal im Ring, gewann zuletzt im August gegen Roman Gorst den Titel des Deutschen Meisters. Wer nun in Magdeburg der Gegner in seinem elften Profikampf ist, steht noch nicht fest. In den vergangenen Monaten hielt sich der 24-Jährige als Sparringspartner im Ausland auf, auch zwei Mal bei Weltmeister Anthony Joshua.