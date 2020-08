"Ich kann jetzt wieder das machen, was ich am besten kann", lautete die kurze aber knappe Begründung für das Comeback des 35 Jahre alten Exil-Kubaners. Vor fast genau sechs Jahren stand Hernandez das letzte Mal als Profi im Ring. Der Rechtsausleger mit dem breiten Grinsen bezwang Firat Arslan per geteilten Punktrichterentscheid und verteidigte damit seinen IBF-WM-Titel im Cruisergewicht zum vierten Mal.

Doch der Körper ist der Belastung nicht mehr richtig gewachsen. Schmerzen in Händen, Ellenbogen und Knie zwingen ihn schließlich zum Rücktritt - mit nur 29 Jahren. Danach arbeitet er unter anderem in Berlin in einer Umzugsfirma. Als er 2018 als Ehrengast bei einer Boxveranstaltung in Stendal ist, lernt er Christoph Schlender kennen. Der Malermeister ist Trainer des lokalen Boxklubs und überzeugt Hernandez zum Bleiben. Anfänglich verdient der Weltmeister im Ruhestand nun seine Brötchen als Hausmeister, später wird er Boxtrainer beim 1. BC Altmark e.V. Die Arbeit mit dem Nachwuchs bringt ihn dazu selbst wieder mehr zu trainieren, die Pläne für das Comeback sind da. "So lange man sich gut fühlt, sollte man es versuchen", lautet die Devise von Hernandez. Yoan Pablo Hernandez als Trainer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kevin Johnson ist ein bekannter Name im Boxzirkus. Der inzwischen 40-Jährige US-Amerikaner, der aktuell in Deutschland lebt und deswegen relativ unproblematisch als Gegner verpflichtet werden konnte, hat schon gegen die (Ex-)Weltmeister Vitali Klitschko, Anthony Joshua oder Tyson Fury im Ring gestanden. Gegen den älteren der Klitschko-Brüder kassierte er im Dezember 2009 seine erste Profiniederlage, ging gegen "Dr. Eisenfaust" allerdings über die volle Distanz von zwölf Runden.

Danach häuften sich die Niederlagen bei Johnson, nur selten konnte der "Kingpin" gegen einen Gegner mit positiver Kampfbilanz überzeugen. Zwölf Siege bei 17 Niederlagen lautet seine Bilanz der letzten elf Jahre. Vitali Klitschko (re.) vs. Kevin Johnson. (Archiv) Bildrechte: imago/Moritz Müller

Vor allem erst einmal Spannung. Michael Eifert kann bereits in seinem siebten Profikampf einen internationalen Titel holen. Nervös ist der etwas wortkarge Bautzener, der aktuell im Allgäu unter dem noch amtierenden Deutschen Meister im Weltergewicht, Ali Celik, trainiert, nicht. Rücksicht auf seinen Stallkollegen will er nicht nehmen: "Ich werde ihn ganz normal behandeln. Ich muss ihn boxen, um den Titel zu holen und das werde ich machen", lautet die etwas versteckte Kampfansage. In der Vorbereitung hat Eifert - Kampfname: Diesel - viel Wert auf die Kondition gelegt, ist sogar einen Marathon gelaufen. Tom Dzemski und Michael Eifert beim Wiegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Etwas erfahrener und auch forscher ist da Tom Dzemski, Sohn von SES-Cheftrainer Dirk. Für ihn ist es bereits der 15. Profikampf. Er hat auch die deutlich bessere K.o.-Quote als sein Kontrahent (Dzemski: 65 Prozent / Eifert: 33 Prozent). Angesprochen auf den von Eifert absolvierten Marathon konterte Dzemski trocken: "Das ist seine Sache, ob er jetzt 40 oder 100 Kilometer läuft. Wir sind keine Läufer, sondern Boxer." Ein erster Punktsieg also für ihn. Angesichts des in Boxkreisen bekannten Namens geht er aber auch mit etwas mehr Druck in den Kampf.