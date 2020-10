Am Samstag geht es in Magdeburg um die IBO-WM im Halbschwergewicht. Für Dominic Bösel ist es die Titelverteidigung und dabei bekommt er es mit Robin Kransiqi zu tun. Auf der Pressekonferenz gaben sich beide Boxer noch sehr zurückhaltend. "Das ist hinter den Kulissen anders", sagte MDR-Boxreporter Eik Galley.

Heiß sind die beiden Hauptkämpfer. "Es wird endlich Zeit", sagte Bösel, der seit zehn Monaten keinen Kampf mehr bestritten hat, seinen Gegner aber genau studierte: "Ich habe viele Sachen gesehen, wo ich reingehen kann. Ich möchte auf K.o. gehen.“ Krasniqi, der bei einer Niederlage wohl die Boxhandschuhe an den Nagel hängen muss, entgegnete entspannt: "Man kann im Boxen nicht viel planen. Ich will einfach kämpfen." Bösel-Trainer Dirk Dzemski glaubt natürlich an seinen Mann, gibt aber zu bedenken: “Robin ist ein super Herausforderer. Wir nehmen ihn sehr ernst, es ist vermutlich seine letzte WM-Chance."