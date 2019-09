Boxen im Liveticker: Tyson Fury vs. Otto Wallin

Hauptinhalt

In Las Vegas kommt in der Nacht zum Sonntag zum nächsten großen Schwergewichts-Duell. Der lineare Weltmeister Tyson Fury trifft auf Otto Wallin. Wer am Ende die Nase vorne behält, verrät unser Liveticker.