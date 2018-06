Der Live-Ticker vom Boxabend in Leipzig

Ramona Kühne vs. Bojana Libiszewska Ramona Kühne, die am Sonnabend in Leichtgewicht in den Ring steigt, schaffte das Limit nach elfmonatiger Pause und einigen Frustrationen dagegen ganz locker Für Kühne platzten im letzten Jahr zwei geplante Kämpfe - zuletzt im März. Dann musste sie sich auch noch einer Ellenbogen-Operation unterziehen. Am Sonnabeng geht sie mit 60,6 Kilo und damit leichter als gefordert (61,23 Kilo) in den Ring. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister