Peter Kadiru gewinnt ersten Gürtel seiner Profikarriere

Schwergewichtler Peter Kadiru hat sich bei der Boxgala in Hamburg seinen ersten Titel bei den Profis gesichert. Der 22-Jährige gewann das SES-Stallduell gegen den Tschechen Tomas Salek am Samstag (18.01.2020) durch Technischen K.o. in Runde sechs. Kadiru holte damit die vakante Junioren-WM im Schwergewicht nach Version der WBC.