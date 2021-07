Kadiru: Sechs Wochen Sparring mit Anthony Joshua

Kadiru stand Joshua für dessen Vorbereitung auf den WM-Kampf gegen Kubrat Pulev als Sparringspartner zur Verfügung. Der Hamburger überzeugte im Trainingscamp derart, dass er schließlich zum Haupttrainingspartner aufstieg: "Das Camp lief wirklich gut. Vermutlich habe ich ihm die richtigen Dinge zeigen können. An den Rand seiner Kräfte habe ich ihn aber sicher nicht gebracht", so die bescheidene Einschätzung des in zehn Profikämpfen noch ungeschlagenen Kadiru. Trainer Christian Morales sieht seinen Schützling da schon weiter: "Peter ist nicht weit weg. Wir sind dran. Wir können mithalten." Peter Kadiru Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Coach Morales: "Entwicklungsprozess von ein bis drei Jahren"

Dass es zu einem WM-Kampf gegen die jetzigen Dominatoren des Schwergewichts, Joshua, Tyson Fury oder auch Deontay Wilder kommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. "Alle Weltmeister sind bereits über 30, Peter ist noch recht jung", erklärt Morales. Dennoch hat der Coach einen ambitionierten Plan: "In diesem Jahr soll es noch eine Junioren-Weltmeisterschaft geben. Das Potenzial für einen WM-Kampf hat Peter, da sehe ich einen Entwicklungsprozess von vielleicht ein bis drei Jahren." Der kommende Gegner am Samstag (17.07.2021) auf der Magdeburger Seebühne ist allerdings erst einmal der Bosnier Adnan Redzovic, der mit 21 Siegen aus 26 Kämpfen anreist. "Ein Kampf, um wieder reinzukommen", schaut Kadiru voraus.

Jurgen Uldedaj: Kampfangebot von Weltmeister Ryad Merhy

Cruisergewichts-Stallkollege Jurgen Uldedaj seht am Samstag bereits in einem Titelkampf im Ring. Der in 13 Kämpfen ungeschlagene Magdeburger verteidigt seine WBC-Junioren-WM gegen den Ukrainer Dmytro Serguta (8 Kämpfe, sieben Siege). Statt Serguta hätte es allerdings auch der belgische WBA-Weltmeister Ryad Merhy sein können. "Wir haben die Anfrage eines WM-Kampfes bekommen", erklärt Promoter Ulf Steinforth. Leider zu kurzfristig, erklärt Uldedaj: "Die Anfrage kam vier Wochen vor dem Kampf. Das hätte nicht gereicht." Boxen Jurgen Uldedaj Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

