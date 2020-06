Es wird ein Duell der Generationen, denn der 33-jährige Wolf ist ganze zehn Lenze älter der gebürtige Hamburger Kadiru, der sich im Januar mit einem K.o.-Sieg gegen Tomas Salek den WBC-Junioren-Weltmeistertitel sichern konnte. Wolf war in der letzten Zeit ebenfalls sehr erfolgreich und schaffte im Jahr 2019 bei fünf Kämpfen fünf Siege - allesamt in seiner Wahlheimat Österreich. Der Deutsche lebt nämlich seit Langem in Wien und war zuvor im Mixed Martial Arts (MMA) aktiv.