Box-Schwergewichts-Hoffnung Peter Kadiru muss sich in seinem elften Profikampf mit dem Bosnier Adnan Redzovic auseinandersetzen. Der 44 Jahre alte Redzovic ist der kommende Gegner von Kadiru beim Boxabend am 17. Juli auf der Magdeburger Seebühne.

Redzovic steigt mit der Bilanz von 21 Siegen und fünf Niederlagen in den Ring. Der Mann aus Sarajevo ist in mitteldeutschen Boxringen kein Unbekannter. Im April 2017 boxte er in Erfurt gegen Tom Schwarz, im November 2019 stand er in Halle/Saale gegen Erik Pfeifer im Ring. Beide Kämpfe verlor er vorzeitig.