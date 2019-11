"Playtime is over", sagte der Schwede anschließend mit finsterer Miene in die MDR-Kamera. Die Zeit für Spielchen ist vorbei. Gut dreieinhalb Tage vor ihrem langersehnten Aufeinandertreffen um die IBO-Krone und Interimsweltmeisterschaft der WBA im Halbschwergewicht schaltete vor allem der Schwede in den Angriffsmodus. "Für mich ist es kein Fifty-Fifty-Duell – wenn ich zeige, was in mir steckt, knocke ich ihn aus. Ich bin relaxed, ich bin der Champion und am Samstag werden wir sehen, was für ein guter Kämpfer ich bin", gab sich der 30-Jährige selbstbewusst.