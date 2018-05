Auf der Pressekonferenz am Mittwoch (02. Mai) erklärte Bösel, dass er sich auf Leipzig freue und die Vorbereitung mit Neu-Coach Rainer Rauchfuß nach Plan laufe. Der Kampf gegen Kölling stehe schon lange im Raum, so der Europameister. Rauchfuß zufolge braucht Bösel eine intensive Vorbereitung und einen guten körperlichen Zustand, um "die Sache erfolgreich zu gestalten".

Auf der anderen Seite geht auch der Herausforderer selbstbewusst ins Rennen. "Ich kenne Dominic und weiß, was er draufhat und was er nicht draufhat. Ich werde mich gut vorbereiten und mich auf mich konzentrieren", betonte Kölling. Der 28-Jährige werde am 9. Juni keinen Kampfrichter über seine Zukunft entscheiden lassen.