Dzemski hat sich im Bayerischen Wald beim Fitness-Experten Sepp Maurer auf den Kampfabend vorbereitet. Gerne gesehen Übung dort: Steile Waldläufe. "Es war sehr hart und anstrengend. Aber auch technisch habe ich noch einiges dazulernen können", so Dzemski Junior. Dass der Vater den Sohn betreuen wird, soll kein Hinderniss, dafür sind beide zu sehr Profis. "Es geht um einen Profititel. Da behandele ich Tom, wie jeden anderen Sportler. Wir werden das Ding mit einer ordentlichen Taktik und Linie nach Hause fahren. Und dann wir Tom Junioren-Weltmeister sein", so Vater Dzemski.

Wie schon bei der ersten Open-Air-Veranstaltung im Juli wird Peter Kadiru auch diesmal auf der Seebühne den Ring zum Gefecht betreten. "Es war wirklich sehr schön, dort zu boxen mit den Zuschauern. Es war einfach eine tolle Atmosphäre", so Kadiru zum letzten Kampfabend. Mit Blick auf seinen Kontrahenten Muhammed Ali Durmaz (29 Siege - 28 Niederlagen - 0 Remis) sagte er trocken: "Ich will einfach dominant bleiben und gewinnen. Dann geht es wieder nach Hause."

Nach dem Gewinn der Junioren-WM im Januar in Hamburg und dem ersten Auftritt auf der Seebühne vor einem Monat wird es für Kadiru bereits der dritte Kampf in diesem Jahr. Damit führt er die Jahresbestenliste in Bezug auf die Kämpfe gemeinsam mit anderen Kämpfern an. Kein Boxer stand in diesem Jahr viermal im Ring.