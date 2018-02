Am Sonnabend fliegen in der Stadthalle Weißenfels wieder die Fäuste. Vor der SES-Box-Gala stellten sich die Kämpfer in Freyburg an der Unstrut bei einer Pressekonferenz den Fragen der Reporter. Im Fokus stand Dominic Bösel, der im Ring Serhiy Demchenko vorgesetzt bekommt. Auch Stefan Härtel und Adam Deines standen Rede und Antwort.