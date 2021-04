Endlich wieder Boxen: Der Magdeburger SES-Boxstall plant für den 5. Juni den verspäteten Auftakt in das Boxjahr 2021. In einer Open-Air-Veranstaltung auf der Magdeburger Seebühne im Elbauenpark sollen die Fäuste fliegen.

Wer die beiden Hauptkämpfe bestreiten soll, ist ebenfalls schon bekannt: Schwergewichtler Agit Kabayel und Cruisergewichtler Roman Fress werden in den Ring steigen. Der in 20 Kämpfen ungeschlagene Kabayel wird dabei erstmals seit Juli 2020 kämpfen. Der 28-Jährige hofft immer noch auf ein WM-Duell gegen WBC-Champion Tyson Fury. Der Kampf war bisher u.a. wegen der coronabedingten Kampfpause nicht zustande gekommen.



Fress, in zwölf Kämpfen ungeschlagen, stand erst im Dezember 2020 im Ring. Er wird wohl seinen Deutschen Meistertitel verteidigen.