WBC-International-Titelträger Nick Hannig aus Königs Wusterhausen kämpft am Samstagabend, 26. Oktober, im Halbschwergewicht das zweite Mal gegen den Südafrikaner Ryno Liebenberg. Das erste Duell im Juli in Wiesbaden endete Unentschieden. Hannig fühlte sich damals verschaukelt und will zeigen, dass er den Sieg verdient hat. Beide Boxer kündigten auf der Pressekonferenz vor dem Kampf einen Knockout an. Wir übertragen den Fight aus Berlin ab 23 Uhr im Livestream auf www.sport-im-osten.de.