Box-Promoter Ulf Steinforth will in etwa einem halben Jahr die Revanche zwischen dem entthronten Weltmeister Dominic Bösel und Robin Krasniqi austragen lassen. "Ob es gleich zum direkten Re-Match kommt oder andere Kämpfe dazwischenliegen, müssen wir erst mal sehen. Als Termin denke ich da an das Frühjahr 2021. Das hängt auch von anderen Faktoren ab wie eben der Entwicklung der Pandemie", sagte der Chef des SES-Boxstalls der "Mitteldeutschen Zeitung" am Donnerstag (22. Oktober).