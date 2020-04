Seine Begeisterung über die Chance gegen Foreman, der einen Gegner der Kategorie "Fallobst" wollte, war zunächst äußerst bescheiden gewesen: "Das hatte mich völlig umgehauen und ich hatte erstmal abgelehnt", erzählt Foreman als Promoter Wilfried Sauerland mit dem Angebot um die Ecke kam: "Ne, gegen so eine Legende! Der hat eine K.o.-Quote von 80 Prozent - das schaffe ich nicht!". Die Bedenken waren groß: "Wenn der mich in den ersten drei, vier Runden umhaut, dann ist meine Boxkarriere vorbei". Dann aber, nach den ersten intensiven Videostudien des damals immerhin 46 Jahre alten Foreman sah Schulz dann doch Licht am Horizont: "Aufgrund seiner mangelnden Schnelligkeit - eigentlich müssen wir das machen". Trainer Manfred Wolke (li.) stellte Axel Schulz vor und beim Kampf glänzend ein Bildrechte: imago/Mausolf

Foreman-Lager hoffte auf drei Runden

Gesagt, getan: Und so stand der international noch ziemlich unbekannte junge Deutsche dann am 22. April 1995 im riesigen MGM-Grand-Hotel und boxte um die WM-Krone. Nicht ohne dezente Hinweise der äußerst siegessicheren Gastgeber. Foremans Promoter Bob Arum kam noch in die Kabine und meinte: "Axel, wäre schön, wenn Du wenigstens drei Runden durch hältst." Axel Schulz (re.) trifft mit seiner Rechten George Foreman Bildrechte: imago/Mausolf

"Den Dicken werde ich mal unter Druck setzen"

Schulz (re.) bereitete Foreman mächtig Schwierigkeiten. Bildrechte: imago images/Mausolf Der damals 26-jährige Schulz genoss schon den Einmarsch. Es war nicht wie beim Tennis, als vor kurzem in New York die Fans Boris Becker im Spiel gegen "Local Hero" John McEnroe gnadenlos ausgepfiffen hatten. Rund 2.000 eigene Anhänger brachte der Schützling von Manfred Wolke, "die Stimmung war grandios, habe mich nicht gefühlt als würde ich im Ausland boxen", und so erwachte der Kampfgeist: "Den Dicken werde ich mal unter Druck setzen".

Abgekartetes Spiel