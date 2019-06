Und mittlerweile ist auch auf dem Papier klar ersichtlich, auf was sich Schwarz einstellen muss. Fury wird in der unabhängigen Weltrangliste des Ring-Magazins auf eins geführt, der Deutsche taucht dort in den Top Ten nicht auf. "Für mich der beste Boxer der Welt, so flexibel im Oberkörper. Man weiß nie, wann und wie er schlägt. Das macht ihn so gefährlich", sagt Schwarz, der sich natürlich dennoch in der Nacht zum 16. Juni (5:00 Uhr MEZ/Boxnacht ab 22:35 Uhr live im MDR) etwas ausrechnet. Wie auch Trainer René Friese, für den es nur eine Devise geben kann: "Man muss aufs Ganze gehen. Man kann Tyson Fury nur durch K.o. schlagen. Dafür ist er zu ausgefuchst. Wir hoffen auf den richtigen Punch."