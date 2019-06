Der frühere Weltmeister Tyson Fury leidet nach wie vor unter psychischen Problemen. "Mein größter Gegner bin ich selbst", sagte der frühere Weltmeister der britischen Zeitung "Telegraph" vor seinem Kampf gegen Tom Schwarz am Samstag in Las Vegas. Seine psychische Gesundheit sei der härteste Kampf, den er in seinem Leben jemals austragen müsse, erklärte Fury, der 2015 nach dem Sieg gegen Wladimir Klitschko auf einen Schlag berühmt geworden war.