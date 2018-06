Das Duell Dominic Bösel (li.) gegen Enrico Kölling findet am Sonnabend nicht statt. Bildrechte: imago

Wie der MDR von Bösels SES-Boxstall erfuhr, muss sich Bösel noch in dieser Woche einer Operation an der Achillessehne unterziehen. "Die Probleme an der Achillessehne an meinem rechten Fuß haben sich in der letzten Woche so verstärkt, dass ich nicht mehr richtig auftreten konnte. Meine Ärzte haben nun die 'Rote Karte' gezogen", so ein enttäuschter Bösel.



Für den 28-jährigen Freyburger ist es die zweite Verletzung innerhalb von neun Monaten. Im Herbst 2017 musste Bösel wegen einer Jochbeinverletzung einen Kampf gegen Karo Murat absagen.



Bösel, der in 28 Profikämpfen 27 Siege feierte, sollte am Sonnabend im Leipziger "Kohlrabizirkus" in einem deutsch-deutschen Duell gegen den Berliner Enrico Kölling (27 Kämpfe, 25 Siege) seinen EM-Gürtel verteidigen. Das Duell muss nun verschoben werden. Der Kampf soll zeitnah nach der Sommerpause nachgeholt werden.