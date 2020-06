Vor fast einem Jahr schien Schwarz sportlich auf seinem Höhepunkt, stand gegen Tyson Fury im MGM Grand Garden in Las Vegas im Ring, unterlag allerdings klar unterlegen durch TKO in der zweiten Runde. In seiner Profi-Karriere bestritt Schwarz bisher 27 Kämpfe, gewann davon 26. Seinen letzten Kampf bestritt der 26-Jährige am 28. September 2019, schlug da Ilja Mezencev.

Tyson Fury (r) und Tom Schwarz Bildrechte: dpa